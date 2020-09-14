Под Симферополем снимают фильм о судьбах русских офицеров. Фото: Олег ЗОЛОТО

В военном гарнизоне Гвардейское под Симферополем работают над фильмом о российских летчиках. Кинокартину планируют выпустить в прокат в следующем году.

Фильм с пока что рабочим названием «Небо» повествует о судьбах русских офицеров и о событиях, произошедших 24 ноября 2015 года, - спустя два месяца со дня прибытия наших Вооруженных Сил в Сирию.

Съемочную площадку для создания необходимой атмосферы превратили в городок начала 90-х годов. Дом офицеров превратили в кинотеатр, летную столовую – в гастроном. Рядом разбили рынок и припарковали автомобили той поры, сообщает Крымское информационное агентство.

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