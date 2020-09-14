Три американских ядерных бомбардировщика пролетели в 37 километрах от Крыма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К границам Крыма со стороны Черного моря приблизились три американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress. Все самолеты вылетели с базы Фейрфорд Великобритании.

Над Черным морем самолеты оказались около 15.00, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar. Миновав Европу и Украину и взяв курс в сторону Турции, воздушные судна пролетели в 37,5 километрах от поселка Маяк в Черноморском районе.

Помимо этого, через какое-то время над Черным морем засекли три самолета-заправщика Boeing RC-135R.

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