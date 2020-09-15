Коронавирус в Крыму: Детсады закрыты, классы в школах ушли на удаленку

Основная часть образовательных учреждений работает в прежнем режиме. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Сегодня в Крыму из-за коронавируса закрыты три детских сада. При этом 21 класс в общеобразовательных школах переведен на дистанционное обучение.

Как сообщила министр образования и науки Крыма Валентина Лаврик, сотрудники школ по-прежнему обязаны соблюдать масочный режим за пределами образовательных учреждений.

Отметим, что с начала пандемии в Крыму зарегистрирован 3 301 случай заболевания коронавирусом. Выздоровело 2 084 человека. Скончались 42.

При этом власти республики не станут вводить новые ограничения на работу предприятий и школ, а также откажутся от ограничений для жителей полуострова, заявил глава региона Сергей Аксенов.

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