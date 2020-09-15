Меньше 5% переболевших крымчан имеют иммунитет к covid-19

Меры профилактики коронавируса продолжают действовать.
Фото: Михаил ПАТЛИС
Крымский Роспотребнадзор закончил первый этап изучения коллективного иммунитета у переболевших ковидом жителей республики. Оказалось, что иммунитет к вирусу имеют 4,3% жителей республики.
Впереди специалистов ждет второй этап изучения коллективного иммунитета.
- Будет изучаться напряженность иммунитета тех лиц, у которых было перенесенное заболевание, как сохраняются защитные титры антител, - добавила Наталья Пеньковская, руководитель регионального управления Роспотребнадзора.
Она успокоила: в крымской воде коронавируса не обнаружено. Это касается питьевой и морской воды.
Отметим, что власти приняли решение возобновить заседания штаба по предотвращению распространения коронавируса. Как и прежде их будут транслировать в прямом эфире по местным телеканалам один раз в неделю – каждую среду в 9.00.
С начала пандемии в Крыму зарегистрирован 3 301 случай заболевания коронавирусом. Выздоровело 2 084 человека. Скончались 42.
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