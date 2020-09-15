Коронавирус в Крыму: ковид подтвердили у 40 человек за сутки

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Коронавирус в Крыму подтвердили у 40 человек за сутки. Об этом сообщила сообщила первый заместитель министра здравоохранения Крыма Ольга Растригина.

- За минувшие сутки диагноз подтвержден у 40 человек. На лечении в стационаре находится 1 121 пациент, 23 пациента – в тяжелом состоянии, из которых 3 - на аппарате ИВЛ, 13 на неинвазивном ИВЛ, 7 пациентов на кислородной поддержке, - сказала Растригина.

По ее словам, с начала пандемии в Крыму зарегистрировали 3 341 случай коронавируса, выздоровели за весь период 2 133 человека, из них 49 – за последние сутки. С начала пандемии в Крыму скончались 42 человека от коронавируса.

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