В случае ЧС крымский парламент предоставит главе Крыма больше полномочий

Госсовет Крыма в случае ЧС может расширить полномочия главы Крыма. Фото: Архив "КП"

Депутаты Госсовета Крыма предлагают в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или при вводе режима повышенной готовности расширить полномочия главы региона. Соответствующий документ можно найти на официальном сайте крымского парламента.

- Предлагается отнести к полномочиям главы Республики Крым принятие нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, а также установленных обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, - уточняется в пояснительной записке к документу.

Напомним, 17 марта власти Крыма ввели режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

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