В Крыму за неделю выросло количество заболевших с пневмониями

Фото: Андрей Абрамов

Ни в одном из регионов Крыма заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает эпидемический порог.

Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, за последнюю неделю в республике стало больше крымчан с внебольничными пневмониями. При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что это не «взрывной рост».

- Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями растет из недели в неделю. У нас сегодня не осталось ни одного региона на полуострове, где бы мы не наблюдали роста заболеваемости внебольничными пневмониями. Значительный он, конечно, в Симферополе, - заявила Пеньковская.

По ее словам, из всех пневмоний, которые в Крыму фиксируют со 2 марта, только в 10% случаев подтверждается заражение коронавирусом.

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