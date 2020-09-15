Пьяный житель Симферополя во время ссоры убил свою жену

Пьяный житель Симферополя во время ссоры с женой «случайно» убил ее. Фото: архив "КП"

В Симферополе семейные разборки на нетрезвую голову закончились смертью одного из супругов. В полицию пришел 53-летний местный житель, у которого умерла жена.

Судмедэкспертиза показала, что женщина умерла от отека головного мозга, полученного в результате травмы. Стало также известно, что супруг с супругой часто выпивали, и в такие моменты вели разговоры на повышенных тонах. Нередко в ход пускали кулаки.

Долго так продолжаться не могло. Во время очередного скандала мужчина в порыве гнева несколько раз ударил жену по голове. Жертва потеряла сознание и осталась в кровати, муж же вернулся к распитию алкоголя. Здоровье супруги в тот момент его не волновало.

Спустя время он решил разбудить свою «вторую половинку», но на его зов женщина не отозвалась. Тогда и выяснилось, что она скончалась.

- Материалы, собранные сотрудниками уголовного розыска, переданы в следственные органы, - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50