«Вы мазохисты что ли?»: Туристов возмутили переполненные пляжи Крыма

Большое количество туристов отмечается не только в Крыму, но и по всем Южным регионам страны Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В соцсетях набирает популярность видео с переполненными пляжами Крымского побережья.

- Как их там много, - удивляются комментаторы.

Ролик, который выложил один из курортников, попал в группу «Типичный Сочи» во ВКонтакте. На записи желающие погреться под последними лучами крымского солнца толпятся по всей линии побережья: кто-то загорает на полотенцах, кто-то плавает в море.

- Одно быдло с пивными животами и полторашками, - отмечают под видео подписчики.

Но, по словам комментаторов, такая обстановка не только в Крыму. В период жаркой осени во многих южных регионах до сих пор отмечается большой поток туристов.

- Плюнуть некуда, как говорят в наших русских деревнях, - возмутился еще один читатель.

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