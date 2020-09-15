В маршрутках и троллейбусах Крыма усилят контроль за масочным режимом

Масочный режим власти РК не отменяли. Фото: Архив "КП".

В Симферополе, а также в Симферопольском, Бахчисарайском и Кировском районах будет ужесточен контроль за масочным режимом в общественном транспорте.

- Будет выезжать не просто рабочая группа, будет выезжать и телевидение и освещать, как соблюдается профилактические мероприятия в общественных местах. А также как соблюдается масочный режим в общественном транспорте, - заявил на заседании оперативного штаба по коронавирусу премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Напомним, за прошедшие сутки Covid-19 был подтвержден у 40 человек. С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 3341 случай заражения коронавирусом.

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