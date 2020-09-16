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Общество

Жители Симферополя начнут получать воду на час меньше

Новый график опубликовали на сайте горадминистрации
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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На некоторых улицах города вода будет появляться с 10:00 до 12:00

На некоторых улицах города вода будет появляться с 10:00 до 12:00

Фото: Архив "КП"

В некоторых районах Симферополя вновь скорректированы графики подачи воды, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. Теперь жители некоторых районов будут получать воду с 10.00 до 12.00.

Подробнее с графиками можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что с начала сентября в Симферополе, а также в Симферопольских и Бахчисарайским районах ввели режим ограниченной подачи воды. Это связано с засушливой погодой и отсутствием осадков на полуострове.

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