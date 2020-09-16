В РНКБ восстановили работу сервисов и терминалов

Фото: Архив "КП"
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В РНКБ Банке сообщили о полном восстановлении работы банковской инфраструктуры и всех устройств.
Ранее, напомним, крымчане и севастопольцы пожаловались на сбои в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и платежных терминалов.
- После сбоя в электроснабжении центра обработки данных банка, которая затронула работу внешних и внутренних сервисов, восстановлена работа банковской инфраструктуры и устройств (банкоматов, терминалов самообслуживания и платежных терминалов), - сообщили КП-Крым в РНКБ.
Также восстановлен и доступ к мобильному приложению и интернет-банку. Сейчас в финучреждении налаживают деятельность вспомогательных сервисов.
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