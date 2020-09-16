В РНКБ восстановили работу сервисов и терминалов

Фото: Архив "КП" Фото: Виталий ПАРУБОВ

В РНКБ Банке сообщили о полном восстановлении работы банковской инфраструктуры и всех устройств.

Ранее, напомним, крымчане и севастопольцы пожаловались на сбои в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и платежных терминалов.

- После сбоя в электроснабжении центра обработки данных банка, которая затронула работу внешних и внутренних сервисов, восстановлена работа банковской инфраструктуры и устройств (банкоматов, терминалов самообслуживания и платежных терминалов), - сообщили КП-Крым в РНКБ.

Также восстановлен и доступ к мобильному приложению и интернет-банку. Сейчас в финучреждении налаживают деятельность вспомогательных сервисов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50