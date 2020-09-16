В Алуште к заселению готовятся обманутые дольщики «Морского квартала»

В Алуште к заселению готовятся часть обманутых дольщиков «Морского квартала». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ключи от новых квартир в этом году получит большая часть обманутых дольщиков «Морского квартала» Алушты. Праздновать новоселье готовятся 26 семей.

Из «заморозки» недостроенный объект вывела новая компания, с которой крымские власти заключили договор после побега предыдущего застройщика с 200 миллионами рублей. Кому-то руководство региона выплатила деньги, с остальными обманутыми дольщиками заключили дополнительный договор.

Первый дом сдадут к концу этого года, и сразу же развернут строительство второй и третьей многоэтажек. В планах возвести 10 шестнадцатиэтажных домов-близнецов и 2 пятиэтажных со своим бассейном и подземной парковкой.

- Мы будем выплачивать людям компенсацию, дабы они средства могли пустить на приобретение в том или ином муниципалитете, где им понравятся предложения от застройщиков, - уточнил зампред Совмина Крыма Евгений Кабанов, слова которого приводит Крым 24.

Строительство всего комплекса планируют завершить к 2024 году.

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