На «Тавриде» увеличат скорость движения автомобилей

Сейчас скоростной режим на новой трассе не превышает 90 километров в час. Фото: Пресс-служба АО ВАД

Максимально разрешенную скорость движения автомобилей по трассе «Таврида» могут увеличить до 110 километров в час, сообщил начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.

В эфире радио «Спутник» он отметил, что это будет возможно только тогда, когда на трассе завершат строительство всей необходимой инфраструктуры: дорожные знаки, надземные пешеходы и зоны отдыха.

На данный момент скоростной режим на новой трассе не превышает 90 километров в час.

Напомним, 27 августа президент Владимир Путин открыл движение по готовым участкам новой автодороги «Таврида». Он лично проехал по пятому участку трассы, который идет в обход Симферополя.

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