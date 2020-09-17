Даниловский пруд в Симферополе благоустроят в 2022 году

Даниловский пруд давно находится в запустении Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

Территорию около Даниловского пруда в Симферополе благоустроят в 2022 году.

- Мы вносили предложение по включению данной территории в план по благоустройству на следующий год. На сегодняшний день принято решение о том, что в 2021 году будет разработана проектно-сметная документация. Работы по благоустройству запланированы на 2022 год, – сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

Сейчас сам водоем зарос тиной, его прибрежная территория находится в запустении. Периодически мусор на берегах убирают сотрудники МБУ «Город».

Напомним, что очистка Даниловского пруда и реки Славянка обойдется в 37 миллионов рублей.

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