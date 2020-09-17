В Симферополе полицейские забрали паспорт у нарушителя ПДД

Мужчина в это время выходил за продуктами в ближайший магазин Фото: Артем КИЛЬКИН

Нарушение ПДД жителю крымской столицы обошлось слишком дорого: мужчина лишился паспорта, а ведь симферополец всего-то перешел дорогу в неположенном месте. Но избежать наказания не удалось, мимо проезжал автомобиль ППС, который и остановил мужчину для составления протокола.

Как передает ForPost, симферополец отказался садиться в машину, поэтому полицейские уехали, оставив при себе паспорт нарушителя.

Позже мужчина признал вину, но свое нежелание садиться в машину полицейских он объяснил тем, что они «даже не представились».

- Они вели себя довольно корректно, никто не грубил. Но паспорт не отдали, - передает слова нарушителя ForPost.

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