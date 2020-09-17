Коронавирус в Крыму: Плюс 78 зараженных за сутки

Фото: Архив "КП"

Коронавирус за сутки подтвердили у 78 человек в Крыму.

Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, 33 случая выявили при обращении за медицинской помощью, 35 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 10 - при скрининге здорового населения.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировали 3 494 коронавируса, 94 из них завезли из-за границы.

Выздоровели за весь период 2213 человек, из них 43 - за последние сутки. Умерло с начала пандемии 44 человека, один - за последние сутки.

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