Билеты на электрички в Крыму можно купить через приложение

Каждому пассажиру доступен личный кабинет с историей заказов и быстрой покупкой билетов по избранным маршрутам. Фото: пресс-служба ЮПК

Билеты без комиссий на пригородные скоростные электрички теперь можно приобрести в приложении «В путь - билеты на электрички». Оно будет доступно для операционной системы iOS в App Store и Android в Google Play, сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

Через такое приложение можно оформить квитанции на провоз дополнительного багажа, велосипедов, животных и дополнительной ручной клади.

Каждому пассажиру электрички доступен личный кабинет с историей заказов и быстрой покупкой билетов по избранным маршрутам.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50