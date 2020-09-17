В аэропорту Симферополя пассажиропоток снизился на 22%

Месяц назад воздушная гавань установила исторический рекорд по обслуживанию пассажиров за сутки Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Пассажиропоток симферопольского аэропорта сократился с начала года почти на 22%, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

С 1 января по 31 августа 2020 года международный аэропорт обслужил 2,9 млн пассажиров. Если сравнивать показатели аналогичного периода в прошлом году, то пассажиропоток уменьшился на 809 тысяч (21,7%), а авиатрафик – на 4 780 рейсов (17,2%).

Такое падение сотрудники аэропорта связывают с резким сокращением авиаперевозок из-за коронавируса весной и первой половине лета.

По информации пресс-службы, одним из самых популярных направлений традиционно остаются Москва и Санкт-Петербург.

- Из московских аэропортов в Крым и обратно перевезено 1,738 млн человек, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это же время рейсами между Симферополем и Санкт-Петербургом воспользовались 365 тыс человек. По сравнению с 2019 годом летний пассажиропоток на этом направлении сократился на 23,6%, - отметили в пресс-службе.

Напомним, еще 15 августа аэропорт поставил исторический рекорд по количеству обслуженных пассажиров за сутки.

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