В Крыму устанавливают «умные» счетчики

«Умные» счетчики существенно облегчают борьбу с воровством и техническими потерями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На полуострове началась реализация закона об интеллектуальных системах учета «умных» счетчиков. Они позволят свести к нулю воровство электричества и автоматически отключают неплательщиков, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Как отметил коммерческий директор предприятия Валерий Сергеев, «умные» счетчики существенно облегчают борьбу с воровством и техническими потерями. Новые системы учета дают возможность удаленно ограничивать подачу электроэнергии для злостных неплательщиков, передают данные о потреблении электроэнергии и в случае отсутствия напряжения моментально передается на диспетчерский пункт информация, где произошло отключение.

Теперь скорость устранения аварии станет быстрее.

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