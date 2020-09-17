Из-за коронавируса Ялтинский Международный кинофестиваль отменяют

Решение о переносе мероприятия принял глава Крыма Сергей Аксенов. Фото: личная страница Сергея Аксенова

Пятый Ялтинский Международный кинофестиваль «Евразийский мост» перенесут на следующий год, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Хоть кинофестиваль и стал важной частью культурной жизни крымчан, обрел верных поклонников и истинных любителей кино, коронавирус все же внес свои коррективы в планы, отметил глава республики.

- Самое главное - здоровье и безопасность крымчан и гостей полуострова. Этой высшей цели подчиняются все решения, - подчеркнул Аксенов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50