Главу одного из сел Крыма лишили прав за пьяную езду

Мужчину лишили прав на полтора года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главу Льговского сельского поселения Крыма лишили водительских прав и оштрафовали за езду в нетрезвом состоянии спустя два месяца после того, как он был пойман с поличным.

Как сообщили в пресс-службе Кировского райсуда Крыма, еще в декабре ночью мужчина решил испытать судьбу и сесть за руль своего автомобиля «Лада» в состоянии алкогольного опьянения. Его сразу же остановили сотрудники ДПС, но пройти освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался даже в больнице.

В июле 2020 года главу сельсовета признали виновным, назначили штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года. Но водитель все равно считал, что он прав, и подал жалобу на постановление мирового судьи.

Судья Кировского райсуда не вносил правки в постановление суда первой инстанции.

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