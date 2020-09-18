На улицах Ялты начали ловить прогульщиков школ

В случае повторного нарушения родителей школьников привлекут к административной ответственности. Фото: Пресс-службы администрации Ялты

По всей территории Ялты проходят специализированные рейды по поиску прогульщиков школьных занятий.

Как сообщил начальник управления образования администрации Ренард Кутковский, мероприятие сделано специально для того, чтобы обеспечить безопасность для школьников.

- Быть полностью уверенными в том, что с ребенком все хорошо, можно только в том случае, если он находится в школе, - заверил Кутковский.

В рейдах принимают участие представители управлений образования местной администрации, городского центра социальных служб для семьи, комиссии по делам несовершеннолетних, а также представители общеобразовательных организаций и сотрудники полиции.

Проверки планируют проводить не только на центральных улицах, но и в поселках муниципального образования и Алупке.

С пойманными прогульщиками проводят профилактические беседы, а информацию о них предадут в школы. Если ситуация повторится еще раз, то родителей школьников привлекут к административной ответственности.

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