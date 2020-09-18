Симферопольский штаб «Волонтеры воды» набрал уже 300 добровольцев

В Симферополе местным жителям с доставкой воды готовы помочь уже 300 волонтеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе местным жителям с доставкой воды готовы помочь уже 300 волонтеров. На этой недели добровольцы уже прошли по 10 адресам.

- В основном помощи просят пожилые одинокие люди. Стоит отметить, что заявки поступали о необходимости доставки именно питьевой бутилированной воды, - рассказала мэр крымской столицы Елена Проценко на совещании о ситуации с водоснабжением.

Помимо этого, с мертвой точки сдвинулся вопрос установки камер видеонаблюдения у баков для воды во дворах многоквартирных домов.

- На сегодня семь провайдеров готовы установить камеры видеонаблюдения на безвозмездной основе, - отметила Проценко.

Напомним, в Симферополе 10 сентября создали координационный штаб «Волонтеры воды». Добровольцем мог стать каждый желающий, нужно было только пройти регистрацию.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50