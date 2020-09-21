В Крыму начался профилактический рейд ГИБДД «Встречная полоса»

В результате ДТП погибли 37 человек, 183 получили травмы разной степени тяжести Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму начнут профилактические проверки на дорогах полуострова. С 21 по 30 сентября пройдет рейд «Встречная полоса», сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Госавтоинспекции, самой распространенной причиной ДТП с тяжкими последствиями является выезд на встречную полосу движения. Подобных ситуаций за восемь месяцев 2020 года зарегистрировано 110 случаев. В результате аварий погибли 37 человек, 183 получили травмы разной степени тяжести.

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