В Крыму за сутки обнаружили 79 человек с коронавирусом

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 20 сентября зарегистрировали 79 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

56 из зараженных обратились за медпомощью сами, 21 зараженного выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два – при скрининге населения.

С нарастающим итогом в Крыму зарегистрировали 3 808 случаев коронавируса, 95 из них завезли из-за границы, 124 случая завезли из других регионов РФ и по контакту с ними, 2 940 случаев выявили при обращении за медпомощью и по контакту с зараженными, 649 – при скрининге здоровых лиц.

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