Жители многоэтажек Симферополя остались без воды в кранах

Жителям 45 многоэтажек приходится таскать воду на верхние этажи Фото: Анна КИРИЕНКО

В Симферополе жители верхних этажей 45 многоквартирных домов остались без воды. Давление в сетях не хватает для подачи выше 5 этажа.

- У нас Красная горка проблемный район, Белла Куна, Донская, Глинки, где давление не доходит до верхних этажей, - отметила глава администрации Симферополя Елена Проценко. - Таких проблемных домов 45.

Решить проблему администрация планирует за счет установок резервуаров в подвалах многоэтажек, чтобы жители носили воду наверх самостоятельно. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов предложил в ручном режиме решать ситуацию с каждым многоэтажным домом, чтобы на час-два вода доходила до верхних этажей.

- С учетом ситуации, что нет воды постоянно, подавать вне графика, чтобы люди знали, что за два часа можно набрать, - уточнил он и попросил обратить внимание на пожилых, проживающих на верхних этажах, и дома, где идет замена или ремонт лифтов.

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