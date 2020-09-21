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Три тысячи домов в Бахчисарайском районе остались без газа

«Черноморнефтегаз» ведет плановый ремонт
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Без газа остались 13 населенных пунктов Бахчисарайского района

Без газа остались 13 населенных пунктов Бахчисарайского района

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Плановый ремонт магистрали «Черноморнефтегаза» оставил без газоснабжение почти три тысячи домов в Бахчисарайском районе. Сегодня с 10.00 до 17.00 в связи с проведением плановых работ будет отсутствовать газоснабжение в селах Стальное, Растущее, Зубакино, Нововасильевка, Заветное, Самохвалово, Севастьяновка, Новопавловка, Тополи, Малиновка, Казанки, Приятное Свидание и пгт Почтовое. Подача газа будет возобновляться поэтапно.

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