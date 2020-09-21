Организаторы акции «Белый цветок» в Симферополе собрали больше 300 тысяч рублей

Акция прошла 19 сентября Фото: Анна КИРИЕНКО

По итогам проведения благотворительной ярмарки «Белый цветок» в Симферополе волонтеры собрали 329 тысяч 196 рублей. Об этом КП-Крым сообщила координатор АНО «Крымский детский хопис» Анна Рыжкова.

- Все собранные средства в равных долях мы распределили между благотворительным фондом «Будем милосердны» на приобретение авиабилетов детям, нуждающимся в транспортировке к месту оказания медпомощи и АНО «Крымский детский хоспис» для оказания помощи неизлечимо больным детям и их семьям, - уточнила Анна Рыжкова.

Благотворительная акция «Белый цветок» в Симферополе прошла в Екатерининском парке 19 сентября. Для посетителей работали ярмарочные ряды, затем прошел конкурс костюмов и спектакль «Царская семья». Благотворительные ярмарки провели также в Евпатории и Феодосии.

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