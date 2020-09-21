В Симферополе хулиганы ограбили пенсионера на сумму свыше 50 тысяч рублей. Фото: архив "КП"

В одно из парков Симферополя два хулигана обокрали пенсионера. Сумма украденного составила 52 тысячи рублей.

В местное отделение полиции обратился 60-летний житель крымской столицы. По его словам, воры толчком в спину повалили его на землю. После чего, не дав жертве опомниться и подняться, забрали мобильный телефон, часы и деньги.

Хулиганов задержали по горячим следам. Один из них оказался ранее судимым жителем Симферополя. Против обоих подозреваемых возбудили уголовное дело по факту грабежа. Им может грозить до 7 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50