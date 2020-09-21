На Белой скале иномарка без водителя устроила ДТП

Мужчина не успел сесть за руль автомобиля. Фото: Скриншот из видео сообщества "ЧП Северного Крыма"

На Белой скале, где на этих выходных проходило шоу аэростатов, случился неприятный инцидент, видео которого попало в социальные сети.

Мужчина, не успевший поставить машину на ручник, стоял рядом со своим автомобилем, как вдруг машина сорвалась и поехала вниз с горы и протаранила еще одну иномарку.

Водитель смог догнать авто уже у самого подножья горы.

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