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В Симферополе из-за аварии на водоводе без воды остался диализный центр

Это единственное учреждение, где проводят искусственную фильтрацию крови
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Воду вдиализный центр пришлось подвозить автоцистернами

Воду вдиализный центр пришлось подвозить автоцистернами

В Симферополе из-за аварии на магистральном водоводе на двое суток без воды остался диализный центр. Порыв удалось ликвидировать только к утру понедельника.

- В ночь на 20 сентября подвозили воду в количестве 20 кубов в медицинское учреждение «Диализный центр «Крым», - сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко. - Сейчас все диализные отделения закрыты, одно из них находилось на базе 7-й горбольницы, и все пациенты переведены в этот диализный центр.

По данным ГУП «Вода Крыма», в выходные дни на водоводах произошло 93 аварии и 56 утечек. Крупный порыв на трубе 1200 мм в районе Бородинского кольца устраняли несколько аварийных бригад.

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