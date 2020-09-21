Микрорайон Красная горка в Симферополе к утру получит воду по графику

Вода начнет поступать в дома по графику только к утру

В симферопольском микрорайоне Красная горка готовится к запуску новая насосная станция. Она обеспечит подачу воды в дома, где централизованного водоснабжения нет по нескольку суток.

- Сегодня подрядчик приступает к пуско-наладочным работам, - сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко. - Ввод в эксплуатацию решит проблемы с подачей воды в этом микрорайоне, откуда поступает много обращений и заявок.

Пробный запуск насосов намечен на сегодня, примерно в 18.00. Если при заполнении трассы не будет порывов, вода начнет поступать по графику в дома жителей улиц Общественная, Донская, Чонгарская, Гастелло, переулка Стрелковый к утру вторника.

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