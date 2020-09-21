В этом году отремонтируют автотрассу от Бахчисарая до Маловидного

Участок от Вилина до Песчаного выглядит куда более пристойно, чем от Бахчисарая до Маловидного. Фото: официальный сайт Министерства транспорта РК.

Дорогу из Вилино в Песчаное будут ремонтировать в следующем году. Вместо этого 8-километрового участка реконструкции ждет автотрасса от Бахчисарая до Маловидного.

- Дорога от Вилино до Песчаного в удовлетворительном состоянии. Хуже обстоит ситуация с трассой от Бахчисарая до Маловидного, - обосновал решение министр транспорта РК Сергей Карпов, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Помимо этого, напомнил Карпов, в этом году начались работы на автодороге между Песчаным и Почтовым. Подрядчиком выступила организация «РСК-ЮГ». Ремонт идет как в дневное, так и в ночное время на трех участках параллельно. Дорожники обустроят тротуары, установят бортовые камни, сделают фрезерование асфальтобетона.

- На объекте три оползневых места, там подрядная организация выполнит работы по водоотведению, - подчеркнул министр.

Эти же оползневые участки изучат и, если понадобится инженерная защита, их включат в программу 2021 года.

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