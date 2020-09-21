В Крыму за выходные в ДТП на трассе «Таврида» погибло два человека. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Крыму на выходных погибло два человека в аварии на трассе «Таврида». Первая трагедия развернулась на участке между Феодосией и Симферополем, вторая – между Севастополем и Бахчисараем.

Ехавший со стороны Феодосии в крымскую столицу водитель иномарки сбил насмерть 37-летнего пешехода, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по Крыму.

Второе ДТП стало смертельным для мотоциклиста. 42-летний владелец Yamaha R-1 ехал со стороны Севастополя в Бахчисарай. Не снизив скорости, он столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz AMG GLA, движущимся впереди него.

- В результате столкновения мотоцикл опрокинулся вместе с водителем, - уточнили в пресс-службе УГИБДД по Крыму, чьи слова приводит Крым 24.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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