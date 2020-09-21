В Крыму 29 населенных пунктов получают привозную воду

Три десятка населенных пунктов Крыма перешли на привозную воду. Фото: Архив КП

По состоянию на 21 сентября в Крыму 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или подвоз воды в связи с пересохшими скважинами. Для них ГУП «Вода Крыма» будет покупать емкости и заполнять тх водой из автоцистерн.

- Сегодня мы ждем разрешения министерства (финансов) на закупку, - сообщил директор «Воды Крыма» Владимир Баженов. - Связывались с заводом-производителем, через 30 дней начнут поставлять. Сразу готовим водителей с медицинскими книжками, потому что это специфический транспорт.

С 23 сентября на режимное водоснабжение переходит Алушта. С 23.00 и до 05.00 в сетях вода будет идти самотеком. Руководители санаторно-курортного комплекса оповещены, и, в случае необходимости, в жилом секторе установят емкости с водой.

Напомним, с 24 августа столичный регион переведен на подачу воды по графику. Вместо 160 тысяч кубометров в сутки Симферополь и пригород получает около 100 тысяч.

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