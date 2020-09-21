В Крыму за год счеты с жизнью свели больше 300 человек. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Крыму ко Дню предотвращения самоубийств подсчитали, сколько человек совершило суицид за прошлый год и за семь месяцев этого года. Так, в 2019 году счеты с жизнью свели больше 300 местных жителей.

- За 2019 год в Республике Крым от самоубийств погибло 312 человек, что составило 1,2% умерших от всех причин, против 317 человек за 2018 год, - сообщили в пресс-службе Крымстата.

За половину этого года суицид совершило 159 человек.

Самоубийство в 4,2 раза чаще встречается именно среди мужчин. Так, в 2019 году с собой покончили 252 представителя сильного пола. За тот же период счеты с жизнью свело всего 60 женщин.

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