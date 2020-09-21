«Я тут хозяйка»: Поклонская настояла на приезде Собчак в Крым

Вчера в сети появилось интервью Ксении Собчак с Натальей Поклонской. Фото: Скриншот с видео на Youtube Ксении Собчак

Российская актриса, телеведущая и политик Ксения Собчак прилетела в Крым специально, чтобы взять интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Несмотря на громкие заявления о въезде на полуостров только через Украину, ведущей пришлось пожертвовать обещанием и приехать в Крым прямиком из столицы РФ, так как Поклонская отказалась давать интервью в Москве.

- Для меня очень важно находиться в той атмосфере, где я у себя дома. Я тут хозяйка. Мне тут удобнее, - аргументировала свою позицию депутат Госдумы.

Ксения Собчак также отметила, что после интервью на территории, по ее мнению, «аннексированного» Крыма, у нее начнутся проблемы с пересечением украинских границ.

В полуторачасовом интервью затрагивались различные темы. В частности, тема принадлежности Крыма. Поклонская заявляла, что после всех событий в Киеве, когда украинские депутаты назвали крымчан биомассой, которую надо уничтожить, жители Крыма просто испугались.

- После всего этого, когда я приехала в Крым, я поняла, что все это безобразие должно добраться и до Крыма, - сказала Поклонская. - И что сделали мы - крымчане? Мы стали защищаться. Потому что мы были напуганы всем этим. У нас просто сработал инстинкт самосохранения.

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