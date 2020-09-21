«С тем же успехом можно собираться на кухне»: Аксенов высмеял киевский план «деоккупации Крыма»

Сергей Аксенов высмеял киевский план «деоккупации Крыма». Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Украинский план по созданию площадки для обсуждения «деоккупации Крыма» глава региона Сергей Аксенов сравнил с посиделками на кухне и назвал глупостью.

- Эти сборы превратятся в площадку «пикейных жилетов», где обыватели с умным видом обсуждают глобальные проблемы человечества. Эффективность и результативность обеих площадок будет нулевой, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

По его словам, подобные площадки – лишняя возможность властей Украины показать, что в их должностях есть смысл, и сидят они не просто так.

- Как сказал наш президент Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда: и юридически, и исторически. Любые дискуссии на эту тему – бессмысленная демагогия, - подытожил глава Крыма.

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