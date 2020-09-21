Пригород Симферополя переведут на водоснабжение из скважин

Пригород Симферополя будет получать воду из артезианских скважин

Пригородные поселки Симферополя переведут на водоснабжение из скважин, чтобы высвободить недостающий объем воды для Киевского района столицы.

- Сейчас будем отключать от магистралей ГРЭС, Комсомольское, Молодежное, Аэрофлотское, Аграрное, новый район у 7-й горбольницы и переводить их на скважины и источники, - сообщил директор «Воды Крыма» Владимир Баженов. - Тем самым, мы должны на несколько тысяч кубов в сутки увеличить подачу в Киевский район Симферополя.

По словам руководителя предприятия, отсечение севера Симферополя от центральной водоподачи позволит «хотя бы раз в неделю дать воду по сетям, где полностью подвоз».

В настоящее время водозабор из водохранилищ идет в объеме около 74 тысяч кубометров воды в сутки и еще 51 тысяча поступает из скважин. Вся вода поступила в сеть.

На канализационно-очистные сооружения в Укромном пришло 74 тысячи кубометров стоков.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50