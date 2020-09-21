В Крыму хотят за два года полностью решить вопрос сноса нелегальных построек. Фото: официальный сайт Минстроя Крыма.

Внесение изменений в Федеральный закон поможет крымским властям быстрее решить вопрос самовольных строений в регионе. С нелегальными постройками планируют разобраться до 2023 года.

На данный момент полномочий руководству Крыма, чтобы снести «плоды» самовольного строительства, не хватает. Каждая незаконная постройка требует трехлетних судебных разбирательств, которые «тормозят» ход работы.

Ускорить процессы могут изменения в Федеральном законе.

- Данные изменения поспособствуют завершению начатой работы по борьбе с самовольным строительством. В случае принятия законопроекта действовать эти нормы будут до 1 января 2023 года. Планируется, что к этому времени проблема самостроев в Крыму будет решена, - подчеркнули в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Крыма.

В Крыму в списке самовольного строительства насчитывается около 2 тысяч зданий. При этом из них под снос пойдут только 50 объектов. Самое интересное заключается в том, что большая часть нелегальных зданий возведены на земле с охранным статусом: в Ялтинском горно-лесном заповеднике, Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике, около памятника истории и культуры «Митридатская лестница».

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