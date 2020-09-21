Начальник филиала «Крымавтодора» пойман на крупной взятке

Суд принял решение поместить обвиняемого под домашний арест. Фото: Архив "КП".

Следственный комитет Крыма предъявил обвинения главе филиала Ленинского дорожного ремонтно-строительного управления «Крымавтодора» в получении крупной взятки.

Как сообщили в пресс-службе Следкома по РК, с июля по сентябрь этого года начальник филиала получал частями через главного специалиста администрации Ленинского района взятку за незаконную укладку асфальта на территории дома в селе Красногорка.

- После получения очередной части денег должностные лица были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, - сообщили в Следкоме.

Общая сумма взятки составила 220 тысяч рублей. Задержанные в содеянном признались. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

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