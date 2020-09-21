Жителей Большой Алушты переводят на режим экономия воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Режим экономии воды вводят в Алуште, Партените и Малом Маяке. Так, с 23 сентября в системе водоснабжения по ночам будут уменьшать давление, сообщает ForPost .

- Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды, - подчеркнула глава администрации курортного города Галина Огнева в соцсетях.

Ограничения вводят из-за запасов Изобильненского водохранилища. По словам Огневой, воды в нем осталось до декабря.

- Снижение давления – это экономия как минимум 10 тысяч кубометров в сутки, это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года, - подчеркнула Огнева.

При этом жителей Ялты переводить на почасовую подачу воды местные власти не собираются.

- Счастливленское и Загорское водохранилища обычно всегда полные. И пока там, вроде бы, все хорошо, - отметили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, крымские власти из-за продолжительной засухи перевели весь Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайские районы и еще 39 населенных пунктов региона на почасовую подачу воды. Постепенный переход на график начался в конце августа.

Объемы забора воды из симферопольских водохранилищ продолжают снижать, но при этом общий объем подаваемой воды пока не сократился – нехватку возмещают забором воды из скважин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50