В селе Цветочное многодетной семье не на что купить дрова и уголь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таджикской многодетной семье Тикиевых из села Цветочное Белогорского района нужна помощь неравнодушных. Им нечем топить печь и не на что купить дрова и уголь, поскольку сейчас все деньги уходят на лечение матери семейства.

В Крым семья переехала в марте этого года. В Цветочном сняли частный дом с печным отоплением, чтобы быть поближе к родственникам. Отец семейства Абдулло работал на стройках, мать Омине занималась домом и воспитывала троих сыновей.

Но счастье вечно длиться не могло: летом врачи ставят женщине страшный диагноз – злокачественное новообразование в области шейки матки. Что делать и куда бежать – семья не знает, руки опускаются. Но с трудностями справились: узнав о семейном горе, на помощь Тикиевым пришла местная группа волонтеров. Сейчас Омине проходит курс лучевой терапии.

- На лечение собрали кое-какие деньги. Сейчас семье нужны продукты питания и вещи для детей. И самое главное, необходимы дрова и уголь, чтобы топить печь. Для справки скажу: на сегодня за тонну угля берут примерно 10 тысяч рублей, а за дрова – 13 тысяч рублей. В данное время для семьи это неподъемная сумма, - подчеркнула волонтер Эмине Аблаева, слова которой приводит Крымская газета.

По-другому решить вопрос с отоплением нельзя: для электрического обогрева нужна новая линия, а это пока невозможно. А нынешнего количества энергии еле-еле хватает на лампочки и холодильник.

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