Температура в Крыму в Черном море 22 сентября 2020

Море постепенно становится холоднее. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая холодная вода на востоке региона сейчас в Керченском проливе – 20 градусов. На градус теплее в Азовском море – 21 градус.

На юге полуострова самое теплое море сейчас в районе Карадага и Ялты – 23 градуса. Самое холодное в Севастополе – 21 градус. В Феодосии и Алуште температура морской воды составила 22 градуса.

На западном побережье самую низкую температуру морской воды фиксируют в Черноморском – 21 градус. Чуть теплее вода у берегов Евпатории – 22 градуса.

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