В Симферополе и Севастополе 22 сентября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света, потому что энергетики займутся ремонтом трансформаторных подстанций и другого оборудования.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Дзюбанова, 25/77;

ул. Гоголя, 90/19-102 (чет), 81/16, 87-121 (нечет);

ул. Дражинского, 1-15;

ул. Жигалиной, 6;

ул. Чернышевского, 4, 8-34 (чет), 13, 13а, 15, 17, 21-33 (нечет);

ул. Кондукторская, 2-36 (чет), 1-31 (нечет);

пер. Шаталова, 26, 30;

ул. Красных Подпольщиков, 2-24в (чет), 1-27 (нечет);

бульвар Ленина, 12

ул. Автомагистральная, 21-29 (нечет);

ул. Куйбышева, 40а;

ул. Полевая, 24-64 (чет), 13-51 (нечет);

ул. Репина, 64, 66, 69-75 (нечет);

ул. Троллейбусная, 16,19;

пер. Садовый, 8-14; ул. Проводников, 16;

ул. Соколиная, 34-38 (чет), 35-43 (нечет);

ул. Красных Зорь, 2-10 (чет);

пер. Соколиный, 38-66 (чет), 11-39а (нечет);

ул. Баррикадная, 57

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 12.00

пр. Гагарина, 4-6, 6-А;

ул. Дмитрия Ульянова, 4, 6;

ул. Ерошенко, 2, 2-А, 6

с 9.00 до 17.00

ул. Артиллеристов, 22;

ул. Донская, 2, 6-38, 1-а, 1-б, 3-21;

ул. Драчука, 25-27;

ул. Кавказская, 8-10, 5-11;

ул. Таманская, 6-16,11;

ул. Танкистов, 8-Б, 4-44, 9-45

ул. Горпищенко, 13-19, 8-40, 78-82, 98-А;

ул. Жерве, 5;

ул. Скалистая, 11-А, 25;

ул. Фильченкова, 45;

ул. Багрия, 62-66, 57-67;

ул. Коли Пищенко, 2-16, 19-27;

ул. Тарутинская, 34-36;

ул. Бирюлева, 47-49;

ул. Делегатская, 10, 3-А, 5-33, 39;

ул. Охотская, 26-А, 28-А, 59-А, 61-67;

ул. Железнодорожная, 26;

ул. Матвея Воронина, 1, 5-7;

ул. Надеждинцев, 18-А, 16-18, 22, 11;

ул. Папанина, 2-10, 24, 30-36;

ул. Рабочая, 27, 31;

ул. Чесменская, 9, 37;

ул. Летняя, 6-30;

ул. Тенистая, 2-А, 2, 1-31;

ул. Белостокская, 32-56, 25-51;

ул. Бутырская, 15;

ул. Генерала Родионова, 5;

ул. Героев Севастополя, 27-35;

ул. Селенгинская, 3-9;

ул. Хрулева, 8, 7, 11;

ул. 1-я Бастионная, 3-7, 11-15.

ул. Алуштинская 1-А,1-15(нечет),16;

ул. Судакская 1-5(нечет),2-16(чет);

ул. Феодосийская 1-11(нечет),2-Б,2-В,2-22(чет);

ул. Бахчисарайская 15,17,19,22-28(чет),25,32-40(чет),33,37,44,50-А,50-56(чет);

ул. Сухумская 2-Б;

ул. Руднева 29,37 (ГК «Агат», ГК «Садко», ГК «Волна-1»);

ул. Планерная 1-Г,2-Б,6,8

село Передовое: ул. Хромченко 3-11(нечет),6-16(чет),42-48(чет),56; ул. КСП "Красный Октябрь" уч.24, (гр. Толстов И.И.)

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