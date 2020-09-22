Погода в Крыму на 22 сентября: сухо и тепло до +26

Температура воды в Черном море +21...23°
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
22 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, на большей части территории актуальна и чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 24…26°, - сообщили Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный до 10 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.
На Южном берегу Крыма без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха до +26°.
В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.
Температура воды в Черном море не опускается ниже +21°
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50