Погода в Крыму на 22 сентября: сухо и тепло до +26

Температура воды в Черном море +21...23° Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, на большей части территории актуальна и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 24…26°, - сообщили Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-западный до 10 м/с. Температура воздуха днем 23…25°.

На Южном берегу Крыма без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха до +26°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 22…24°.

Температура воды в Черном море не опускается ниже +21°

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