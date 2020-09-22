В Крыму за сутки COVID-19 заразилось 81 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 81 человек. Из них 62 самостоятельно обратились к врачу, почувствовав неладное. 9 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 9 выявили при скрининге здорового населения. Последний зараженный COVID-19 приехал из Белоруссии.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3889 случаев новой коронавирусной инфекции. 96 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними. 3011 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 658 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.

За весь период пандемии успешно побороли болезнь 2469 человек, умерло – 51 человек. В лабораториях за сутки провели 1824 теста.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50