В Крыму за сутки скончалось еще 4 пациента с COVID-19

С начала пандемии скончалось полсотни пациентов с коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму за сутки умерло еще четыре пациента, зараженных COVID-19. Таким образом, число умерших с коронавирусом достигло 51 человека.

Напомним, в Крыму за сутки новой коронавирусной инфекцией заболел 81 человек. Из них 62 человека обратились к врачу самостоятельно, почувствовав себя хуже. 9 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 9 – при скрининге здорового населения. Последний зараженный COVID-19 приехал с Белоруссии.

За весь период с начала пандемии выздоровело 2469. За сутки в лабораториях на коронавирус обследовали 1824 человека.

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