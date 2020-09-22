Аксенов назначил нового и.о. министра промышленной политики Крыма

Александр Трянов. Фото: пресс-служба горадминистрации Бахчисарая

Новым исполняющим обязанности министра промышленной политики Крыма стал Александр Трянов.

Указ о назначении чиновника подписал глава республики Сергей Аксенов. Документ опубликован на портале правительства Крыма.

С марта и.о. министра промполитики была Елена Элекчян. На этот пост ее назначили после отставки предыдущего министра Андрея Васюты.

Всего несколько дней назад - 18 сентября - Трянов был назначен заместителем министра промышленной политики.

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